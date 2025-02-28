Массово проводят задержания: в оккупированном Мариуполе усилились репрессии со стороны ФСБ

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области захватчики усилили репрессии. В городе резко увеличилось количество оперативных групп ФСБ, которые проводят массовые облавы и задержания.

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Так Россия пытается ликвидировать украинское подполье, которое доставляет оккупантам немало неприятностей и помогает их "денацификации" не только на передовой, но и в тылу врага. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

По данным движения, в Мариуполе резко усилились репрессии со стороны ФСБ. Россияне нарастили количество оперативных групп в городе. Сотрудники ФСБ массово проводят задержания, пытаясь выследить украинское подполье, которое продолжает активную работу.

"Рашисты усиливают патрулирование, устраивают облавы и массовые проверки документов, но это лишь доказывает их страх. Они понимают, что даже в глубоком тылу нет полной безопасности – партизанское движение растёт, и оккупанты несут потери не только на передовой. Мы знаем, что местные жители ненавидят захватчиков и продолжают бороться за свою землю. Каждый день появляются новые сторонники сопротивления, и репрессии не остановят этот процесс", – подчеркнули в "Атеш".

В движении также обратились к украинцам, живущим под российской оккупацией, с просьбой передавать информацию о действиях российских спецслужб или оккупационной администрации. Сделать это можно с помощью чат-бота @ruslan_atesh_ua в Telegram, за информацию также предусмотрено вознаграждение.

Напомним, ранее в "Атеш" заявили, что морпехи Севастопольской 810-й бригады ищут способы избежать отправки в Курск. Причина заключается в том, что они осознают: шансов вернуться живыми практически нет.

Также сообщалось, что агенты "Атеш" устроили диверсию на военном аэродроме под Челябинском. Результатом стало уничтожение автомобиля офицера, поддержавшего вторжение в Украину.

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