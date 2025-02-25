'Шансов вернуться живыми практически нет': морпехи Севастопольской 810-й бригады ищут способы избежать отправки в Курск - 'Атеш'

Российские оккупанты из 810-й бригады морской пехоты, дислоцированной в Севастополе, массово ищут способы избежать отправки в Курскую область. Причина ясна – потери среди российских войск там колоссальные, а шансы вернуться живыми минимальны.

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Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Отмечается, что среди личного состава 810 ОБрМП нарастает паника.

Бойцы пытаются перевестись в другие подразделения или же ищут другие пути, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.

"Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты массово пытаются перевестись в другие подразделения, понимая, что их могут отправить в Курскую область, где российские войска понесут огромные потери. Слухи о том, что шансов вернуться оттуда живыми практически нет, лишь усугубляют панику среди личного состава", - говорится в сообщении.

Некоторые из военных уже стали информаторами "Атеша" и передают важную информацию о состоянии бригады и ее командовании.

По словам самих военных, их командиры отличаются безразличием к подчиненным, принуждением к бессмысленным штурмам и страхом перед саботажем в собственных рядах. Это лишь обостряет кризис внутри подразделения.

Более того, часть морпехов 810-й бригады уже готовит сюрпризы для своего командования, которое, похоже, вскоре столкнется с серьезными проблемами.

"Мы ждем новостей от наших друзей и настоятельно рекомендуем остальным держаться подальше от своих командиров – скоро им будет не до вас. Если вы все еще служите в ВС РФ, самое время связаться с нашим координатором. Это может спасти вам жизнь! – отметили в "Атеше".

Как сообщал OBOZ.UA, агент "Атеш" вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы армии РФ, засыпав сахар в топливный бак техники. Российские военные заметили неисправность всего через несколько дней.

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