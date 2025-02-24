Агенты "Атеш" устроили диверсию на военном аэродроме под Челябинском: уничтожено авто офицера, поддержавшего вторжение в Украину. Фото и видео
Возле российского Челябинска на военном аэродроме "Шагол" ночью сгорел автомобиль. Он принадлежал офицеру военно-космических сил РФ, который является ярым сторонником войны против Украины.
Диверсию устроили агенты военного партизанского движения "Атеш". В Telegram-канале опубликовано фото и видео с места события.
Отмечается, что авиабаза "Шагол" пригодна для самолетов типа Ил-76, Ан-22, Ту-134, а также более легких самолетов и вертолетов разных типов. На данный момент там эксплуатируются российские истребители-бомбардировщики Су-34.
Уничтоженный диверсантами автомобиль принадлежит офицеру ВКС ВС РФ, который активно поддерживает вторжение в Украину и является фанатом пропагандистского Z-канала Fighterbomber.
В "Атеш" подчеркнули, что год назад на этом же аэродроме кто-то сжег самолет Су-34, после чего внимание к мерам безопасности россиян усилилось.
"Но хватило их ненадолго. Мы продолжаем наблюдать за военными объектами на территории РФ, техникой и личным составом. Те, кто думает, что укрылся в тылу, глубоко ошибаются!" – отметили партизаны.
Как сообщал OBOZ.UA, агент "Атеш" вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы армии РФ, засыпав сахар в топливный бак техники. Российские военные заметили неисправность всего через несколько дней.
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