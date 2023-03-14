В Мариуполе оккупанты требуют от студентов вузов срочно стать на ''военный учет''

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты приказали студентам вузов стать на "военный учет". Соответствующее требование они разослали в учебные заведения. Вероятно, враг планирует в дальнейшем мобилизовать студентов.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 14 марта. Он также обнародовал скриншот требования.

"В Мариуполе студентам вузов в оккупации разослали требование срочно встать на военный учет", – написал он.

В требовании указано, что на военный учет должны стать все студенты мужского пола, начиная с 1996 года рождения. В российский военкомат им необходимо явиться до 27 марта.

Как отметили в Мариупольском городском совете, такое требование может свидетельствовать о "тихой" мобилизации РФ.

"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить нашу молодежь воевать против своих же. Никого не интересует, что это студенты, ведь для оккупантов все мариупольцы это лишь дополнительный ресурс. Мы уже видели, как раньше оккупанты призывали в свою армию людей под видом трудоустройства. Сейчас они пошли еще дальше", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе оккупанты издеваются над украинскими детьми. Захватчики заставляют школьников ежедневно поднимать российский триколор и петь гимн РФ. Также детей подвергают мощной промывке мозгов.

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