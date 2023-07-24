В Мариуполе оккупанты заменяли все мосты и обустроили возле них оборонительные сооружения. Видео

Российские захватчики заминировали все мосты в Мариуполе и обустроили возле каждого из них оборонительные сооружения. Вероятно, оккупанты готовятся к битве за город.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он показал кадры, на которых видно массовые оборонные сооружения возле мостов в Мариуполе (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Теперь проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и прочно готовятся к неизбежной битве за Мариуполь", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе утром 16 июля сообщили о взрывах. По предварительным данным, в город прилетели крылатые ракеты Storm Shadow.

– Итальянский художник Йорит Чиро Черулло, работающий под псевдонимом Jorit, нарисовал анти НАТОвский мурал в оккупированном Мариуполе. Для этого он использовав краденую картину.

– Во временно оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт" из-за "наехавших" в город россиян, в частности, узбеков, бурят и других национальных меньшинств РФ. Пока что мариупольцы выражают недовольство только в соцсетях, однако уже ясно, что ситуация обостряется.

– 12 июля во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Российские захватчики поспешили заявить, что над городом якобы работала их ПВО.

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