В Мариуполе от памятника Невскому оторвалась хоругвь: говорят, что это 'плохой знак' для оккупантов. Фото

В оккупированном Мариуполе оторвалась хоругвь от памятника новгородскому князю Александру Невскому, который оккупанты установили на месте мемориала защитникам Украины. Жители города назвали это плохим знаком.

Фото "сломанного" памятника обнародовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета 2 мая. "Невскому в Мариуполе не рады", – говорится в публикации.

В мэрии напомнили, что российские захватчики после оккупации Мариуполя установили этот памятник в центре города вместо мемориала памяти украинским защитникам.

"Сейчас хоругвь на постаменте князя покосилась и готова упасть. Местные пишут, что это плохой знак... Конечно, для российских оккупантов", – заявили в горсовете.

Памятник Невскому в захваченом войсками РФ Мариуполе открыли в сентябре 2022 года. "Открывать" его специальноприезжал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в мэрии Мариуполя рассказали, что российские силовики на улицах останавливают авто и агитируют людей пополнять ряды оккупационных войск. Контракт предлагают подписать контракт "сразу на месте".

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