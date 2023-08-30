В Мариуполе подростки сорвали российский флаг: теперь их разыскивают оккупанты. Видео

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе подростки показали свою проукраинскую позицию. Они хотели сорвать флаг государства-агрессора России прямо рядом с оккупантами.

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Об этом рассказал на своем канале в Telegram советник официального городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в среду, 30 августа. Украинские подростки сняли свое действия на видео и опубликовали их в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Профиль, в котором были размещены эти кадры, уже закрыт, однако оккупанты успели их увидеть. Теперь парни находятся "под прицелом" россиян и им грозит опасность.

Захватчики разместили их фото во многих пропагандистских каналах и просят местных сообщить "про их местонахождение". Андрющенко отметил, что кроме того, в городе непублично проводят розыскные мероприятия представители ФСБ страны-агрессора.

Он призвал патриотов, которые могут узнать этих подростков, обратиться лично к нему или на канал Мариупольского Сопротивления.

"Если не поздно, мы примем меры, чтобы скрыть ребят от оккупантов и максимально обезопасить. Не медлите, потому что там счет на часы в лучшем случае. Последствия могут быть разные – хорошо если просто публичное извинение на камеру", – говорится в сообщении.

Ранее в Мариуполе патриот открыто выступил в поддержку Украины и поставил оккупантов и коллаборантов на место. Мужчина заявил, что если бы был моложе, то "мочил бы их за Украину".

Пенсионер сказал, что Украина обязательно вернется в оккупированный страной-агрессором город.

Как сообщал OBOZREVATEL, в захваченном Россией Мариуполе в конфликт с российскими оккупантами вступила компания молодежи. Инцидент произошел в общественном транспорт. Молодые люди заявили захватчику, что Россию в украинский город никто не звал.

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