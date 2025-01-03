В Мариуполе смертельно отравили алкоголем шестерых оккупантов: всплыли подробности
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны организовали успешную операцию по ликвидации российских захватчиков. В результате "несчастного случая" военнослужащие страны-агрессора России отравились алкоголем.
Результат для шестерых оккупантов – летальный. Об этом в пятницу, 3 января, проинформировал Telegram-канал Мариупольского городского совета.
Пресс-служба ссылается на информацию местного партизанского движения.
"Мариупольское сопротивление сообщило о ликвидации шести российских военных из-за ядовитого алкоголя. Это произошло во время новогодних праздников", – уточнили чиновники.
"На 1 января корпоратив очень не полезен для российского здоровья", – пошутили в Telegram "Маріуполь.Спротив".
Напомним: 3 января стало известно, что командование ВС РФ начало активно перебрасывать живую силу на передовую с баз подготовки в районах оккупированных Мариуполя и Бердянска. Вражеских штурмовиков везли в грузовиках с символом "V".
Как писал OBOZ.UA:
– Российские военные преступники принялись строить новую пыточную на месте снесенной на проспекте Металлургов в Мариуполе. Оккупанты выбрали для этого помещение центрального райотдела полиции.
– Ранее в горсовете Мариуполя показали, как выглядит сейчас центр оккупированного города. В прошлом оживленный и современный, теперь он превратился в символ разрушений и упадка, вызванных агрессией Российской Федерации.
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