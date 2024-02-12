В Мариуполе военный 'Урал' оккупантов снес авто, в котором ехала семья с ребенком. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе произошло жуткое ДТП. Военный "Урал" российских оккупантов снес легковушку, в которой ехала семья с ребенком.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что водитель автомобиля скончался на месте.

"Пассажирка (жена) не пострадала, за жизнь ребенка борются в больнице", – отметил чиновник.

Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что россияне продолжают безнаказанно убивать мариупольцев.

Напомним, ранее Андрющенко показал, как оккупанты превращают Мариуполь в гетто, ведя город к невероятной катастрофе. Улицы некогда процветающего города сейчас переполнены грудами мусора и напоминают настоящие могильники, отражающие всю суть России. Россияне строят практически на костях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариупольском горсовете сообщили, что оккупированный город находится на пороге эпидемии. За последние четыре недели в городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями.

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