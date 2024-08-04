В Мариуполе вспыхнул масштабный пожар в районе военной базы оккупантов. Фото и видео

В оккупированном Мариуполе днем 4 августа вспыхнул пожар в районе военной базы оккупантов, обустроенной вблизи "Холодокомбината". Над городом поднялся высокий столб черного дыма.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Новость просто огонь! Мариупольское сопротивление сообщает о невнезапном пожаре в месте новой военной базы в районе Хладокомбината", – написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что пока "без деталей", но "они прекрасны".

Так, пожар наблюдает весь город. Детонации и взрывов пока не было, "но рус*я быстренько выезжает".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем. Причем помог им один из военных РФ, который поджег объект за 10 тыс. гривен.

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