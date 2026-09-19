В Мариуполе заметили российское судно, двигающееся к Керченскому проливу: что это значит

В порту временно оккупированного Мариуполя зафиксировали движение российского судна. Объект следовал со стороны Ростова-на-Дону в направлении Керченского пролива.

Видео дня

Как и в большинстве предыдущих случаев российское судно передвигалось с нарушениями международных правил судоходства. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Скрытая навигация

Судно передвигается с нарушениями международных правил судоходства. В открытых сервисах отслеживания морского трафика (MarineTraffic, Vesselfinder и др.) данный рейс не отображается, так как на борту полностью отключена AIS – система автоматической идентификации.

Загадочный груз и цель маршрута

На данный момент порт назначения и характер перевозимого груза остаются неизвестными. Использование тактики "теневого флота" с выключенными датчиками не позволяет в режиме реального времени установить, что именно транспортирует судно – продукцию военного назначения, награбленные ресурсы или коммерческие товары.

Главные истории дня

Движение российского судна в порту временно оккупированного Мариуполя стало важным индикатором логистической активности страны-агрессора.

Что означает возобновление движения

Несмотря на официально действующие запреты и ограничения навигации в акватории Азовского моря, РФ продолжает эксплуатировать этот морской коридор.

Систематическое отключение AIS указывает на то, что Россия пытаются скрыть масштабы и характер своих военных или экономических грузоперевозок.

Кроме того, такая активность свидетельствует о попытках российской стороны наладить отдельные логистические цепочки между своими регионами и оккупированными украинскими территориями через Керченский пролив.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия активизировала поставки сырой нефти по Северному морскому пути через Арктику, пытаясь поддерживать рекордные объемы экспорта, сократить время доставки сырья азиатским покупателям и избежать рисков, связанных с судоходством через Красное море. Одновременно Москва всё активнее использует Египет в качестве перевалочного пункта для своей нефти перед её дальнейшей перепродажей.

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