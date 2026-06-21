В медиа объяснили сложности для Украины с изготовлением средств ПВО и ракет по лицензиям США и стран G7

Решение лидеров "Большой семерки" содействовать предоставлению Украине лицензий на производство систем ПВО и дальнобойных ракет стало одним из главных итогов недавнего саммита. Однако эксперты предупреждают, что путь от красивых слов к реальным действиям может занять долгое время.

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Поэтому в условиях продолжения войны для Украины может оказаться гораздо выгоднее совершенно иной подход. Об этом сообщает Defense Express.

Почему запуск производства займет годы

Любое развертывание высокотехнологичного оборонного производства состоит из многих длительных и трудоемких процессов. Чем сложнее оружие и чем меньше у страны предварительного опыта работы с ним, тем дольше придется ждать первых результатов.

Примеры Японии и Германии показывают, что строительство и запуск линии по производству ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot занимает как минимум два года.

Консерватизм США против открытости Европы

При передаче оборонных технологий Украине придется столкнуться с разным подходом партнеров. Соединенные Штаты традиционно демонстрируют жесткую и консервативную позицию в вопросах защиты своей интеллектуальной собственности.

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Например, Польше американцы доверили производство лишь второстепенных деталей, а процесс передачи технологий для выпуска критически важных микродвигателей растянулся на долгие семь лет.

Европейские компании, напротив, настроены на более гибкое и открытое кооперационное сотрудничество. Этот процесс уже запущен, и европейский ракетный гигант MBDA совместно с украинским конструкторским бюро "Луч" работает над модернизацией ракеты "Нептун-2". Решение G7 в данном случае послужит мощным катализатором для уже существующих проектов.

Чего на самом деле не хватает Украине

Аналитики уверены, что вместо попыток скопировать и собрать ракету "под ключ", Украине гораздо выгоднее импортировать отдельные ключевые технологии и интегрировать их в собственные разработки.

Наиболее перспективными направлениями для такой кооперации эксперты называют локализацию производства система самонаведения – критически важного компонента для украинской перспективной антибаллистической системы от Fire Point.

Также эксперты отмечают, что взаимствование решений, используемых в европейских ракетах Aster 30, позволит украинским противоракетам осуществлять кинетический перехват целей за счет сверхманевренности.

Что касается дальнобойного оружия, то Украина сегодня остается единственной страной в Европе, имеющей на вооружении собственные крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия более 1000 км. Поэтому в этой нише речь идет не о копировании чужого оружия, а об усилении украинских ракет иностранными системами наведения, двигателями и стелс-технологиями.

Поэтому аналитики считают, что самым эффективным путем для Украины станет не слепое лицензионное копирование западных образцов, а точечная интеграция передовых иностранных компонентов в собственные платформы. Это позволит сократить время, обойти бюрократические ограничения и создать уникальное оружие на стыке западных технологий и украинского боевого опыта.

Напомним, Украина получила возможность закупить у США новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, однако для этого необходимо срочно найти финансирование. В противном случае поставки могут отложиться до 2030 года из-за многолетней очереди на производство таких комплексов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на сегодняшний день Япония остается единственной страной в мире, которая производит ракеты для ЗРК Patriot на условиях локализации. Другие государства, такие как Германия и Польша, пока только находятся на пути к этому.

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