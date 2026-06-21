Силы обороны Украины наращивают удары по крымским мостам: насколько они эффективны, к чему приведут и сможет ли враг этому противостоять

Украинские дроны успешно атакуют мосты, связывающие временно оккупированный полуостров Крым с материковой частью Украины и таким образом системно изолируют логистику российских оккупантов. На сегодняшний день Силы беспилотных систем Украины уже нанесли удары по железнодорожному мосту в районе Раздольного, мосту в районе Чонгара, Северо-Крымскому каналу в районах Преображенки и Мирного, автомобильному мосту на направлении Перекоп – Армянск, а также по переправе в районе населенного пункта Ставки и др. Кроме того, удары наносятся и по тыловым зонам Крыма, в частности, известно об атаке на железнодорожный мост в районе узловой станции Владиславовка под Феодосией.

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Насколько это эффективно и к чему приведет? Давайте разберемся.

Концепция логистического локдауна

Прежде чем изложить свое видение относительно ударов по мостам Крыма хочу напомнить, что сам по себе полуостров на сегодня не является основной целью той стратегии, которая была избрана для нейтрализации наступательных возможностей РОВ на материковом юге Украины. Крым – это составная часть концепции, а не основная ее цель.

Вырезание логистики на материковом юге Украины – это планомерная работа по минимизации материально-технического снабжения подразделений РОВ по линии боестолкновения и создание условий, максимально неблагоприятных не только для наступления, но и для обороны. И это приведет в обозримой перспективе к провалу оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях в вопросах удержания территорий под своим контролем.

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Крым же в этой парадигме событий должен был для РОВ выполнять функцию дополнительного транзитного узла, обеспечивающего эти оккупированные территории регионов как альтернативный источник МТО в условиях заблокированных сухопутных маршрутов, в первую очередь через трассу М-14.

Крым – это часть более глобального плана, но никак не его основная цель, а нынешние удары по мостам и изоляция полуострова, это не предвестник некоего освободительного десанта через "две-три недели", а элемент несколько более долгоиграющего сценария, но с неизменным финалом – освобождением.

Ведь при отсутствии снабжения с Крыма херсонской и запорожской группировок РОВ (с учетом умерщвления материковой логистики) оборона оккупантов на материковом юге рухнет и СОУ окажутся у административной границы Крыма, что станет предвестником его освобождения. Но удары по мостам и изоляция полуострова – это рациональный и сложный этап такого сценария развития событий.

Мост – цель с переменными

Возможно, кому-то кажется, что одного удара по мосту достаточно, чтобы его разрушить, но на самом деле это не так.

Чтобы вывести из функционабельного состояния Антоновский автомобильный мост СОУ нанесли десятки ударов посредством М142 HIMARS. Чтобы уничтожить мост через Затоку в Одесской области нанесли десятки ударов управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, противокорабельными П-800 "Оникс", а также Х-22/32 – и продолжают наносить до сих пор, не достигнув полного обрушения. По мосту в Маяках Одесской области враг начал интенсивно наносить удары "шахедами", а также баллистическими ракетами 9М723 с начала 2026 года, чтобы нарушить сухопутную связь с Молдовой на переходе Паланка, но полностью разрушить мост до сих пор так и не смогли.

Как бы кому ни казалось, но мосты – это весьма сложные объекты для уничтожения с первого раза, и зачастую такой вариант возможен лишь в случае размещения именно на них, в уязвимых местах, взрывчатки и ее подрыва.

Если мы говорим о внешнем воздействии, то в большей степени уязвимы железнодорожные пути, с учетом специфики их строительства, а вот с автомобильными задача усложняется.

Тем не менее, как и в случае с Антоновскими мостами, где полностью был нейтрализован железнодорожный, а автомобильный системно лишался своей функциональности, мы можем говорить и об аналогичном воздействии по крымским мостам, соединяющим полуостров с материком.

Железнодорожное сообщение нейтрализуется в первую очередь, а автомобильная часть будет системно точиться, пока полностью не придет в негодность, а не просто будет находиться в некоем аварийном состоянии.

То есть, удары по крымским мостах на переходах с материковой частью Украины будут носить не разовый характер, а постоянный, не позволяющий проводить ремонтные работы этих инженерных сооружений и их восстановление.

И вот тут возникает вопрос – а возможна ли инженерная альтернатива? Например, возведение понтонных мостов?

Понтон – логистическое плацебо

После того, как СОУ нанесли удары по мостам в районе Чонгара и Армянска, российские оккупанты начали возводить земляные насыпи, а так же натягивать понтонные переправы.

Тут стоит обратить внимание на то, что ввиду разрушения дамбы Каховской ГЭС в мае-июне 2023 года, ставшее следствием российского террористического акта, подача воды из Днепра в Северо-Крымский канал была прекращена, что значительно упростило процесс возведения насыпных переправ. Но выполнять при системных ударах функцию стабильного логистического узла они все равно не способны.

Помимо насыпных переправ РОВ стали активно натягивать понтоны, но тут есть свой, технический нюанс. Ведь если для уничтожения стандартного железобетонного моста необходимо применить более дюжины дронов с боевой частью от 150 до 200 кг взрывчатого вещества, то с учетом низкой прочности понтонов достаточно и одного дрона с точным поражением.

Таким образом, возникает закономерный вопрос. Соревнования в чем будет осуществляться между СОУ и РОВ: в количестве дронов, которые мы можем отправить по понтонам, и в количестве самих понтонов, которые РОВ смогут в режиме 24/7 натягивать. И тут явно ставки не в пользу российских оккупантов.

Отдельный вопрос – это пропускная способность понтонов.

В 2022 году понтоны, которые тянули российские оккупанты через Днепр после нивелирования Антоновских мостов, не смогли обеспечить российскую группировку достаточным МТО на площади правого берега Херсонской области в 4,8 тыс км². Фактически, от момента возведения первых понтонных переправ через Днепр и бегства РОВ прошло в 2022-м году менее двух месяцев.

На сегодняшний день мы говорим о необходимости через понтоны, которые регулярно будут находиться под ударами украинских дронов, обеспечивать поставки с материка на полуостров площадью 20 тыс км² и обратно с Крыма на материковую часть, где необходимо осуществлять обеспечение минимум 45 тыс км². Пропускная способность через них будет намного меньше, чем через обычный мост и полностью не решит возникший логистический коллапс, а разрушить такую конструкции будет проще, чем классический мост.

То есть, понтоны не решение для врага? А что же тогда Керченский мост и даже паромные переправы?

Керченский мост – не панацея

На сегодняшний день самой защищенной логистической артерией считается Керченский (Крымский) мост, поскольку именно тут сконцентрировано максимальное количество средств ПВО, теоретически позволяющих обеспечить прикрытие данной транспортной конструкции от ударов ракетными средствами. В частности, главной опорой защиты моста является Феодосийский 18-й зенитный ракетный полк, а также (со стороны РФ) – Новороссийский 1537-й ЗРП.

Но даже в этом контексте имеется целый ряд вопросов.

Например, Москва и Московская область представляют собой самый защищенный позиционный район в РФ, но при этом украинские дроны за прошедший месяц неоднократно нанесли по ряду объектов в этом неприступном районе удары. Так что и Керченский мост не имеет 100% гарантии защиты от той ПВО, которая сконцентрирована для его прикрытия.

Крымская ПВО, представляющее собой пять основных позиционных районов, а именно упомянутый выше 18-й ЗРП в Феодосии, а также часть для прикрытия Джанкоя, 12-й ЗРП в Севастополе, Евпатории и подразделения 18-го ЗРП и 3-го РТП на мысе Тарханкут. Но на протяжении последних четырех с лишним дет они системно истощались ударами и целенаправленной охотой на ЗРК и РЛС, что привело к значительному снижению их эффективности и противодействию воздушным угрозам.

Я остаются сторонником идеи того, что Керченский мост в ближайшей перспективе не будет разрушен целенаправленным, концентрированным ударом, но может для РОВ превратиться в дорогу в ад посредством регулярного патрулирования этой логистической артерии малогабаритными средствами поражения типа дронов Hornet. Это в свою очередь приведет к полной парализации данного маршрута.

Что же до паромного сообщения между материковой РФ и Крымом, то в этом направлении СОУ уже давно ведут работу, и мы неоднократно не только видели удары украинских дронов по российским паромным переправам, но в последнее время и достаточно системную, плотную работу по портовой инфраструктуре Мариуполя, Бердянска и охоту на российские судна в Азовском море.

В комплекс мер по обеспечению логистического локдауна на юге Украины входит не только вырезание логистики в Херсонской и Запорожской областях, а также изоляция полуострова Крым, но и достаточно системная и целенаправленная работа на создание блокады для российского судоходства в Азовском море, а в дальнейшем и полная парализация Керченского моста.

Но в рамках этой стратегической задумки следует понимать, что по ряду вышеозвученных причин этот процесс не простой и может занять достаточно длительное время. С другой стороны, те тенденции, которые мы имели возможность наблюдать летом 2022 в отношении Херсонской области, имеют определенное отображение сегодня в отношении всего материкового и полуостровного юга.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".