В Мелитополь доставили свежую партию ''бавовны'': громко и в окрестных селах

В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области вечером 6 апреля прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, прилеты были в черте города в месте расположения российских военных, однако звуки "бавовны" слышали и жители близлежащих сел.

Видео дня

То, что у оккупантов выдался неспокойный вечер, подтвердил законный мэр Мелитополя Иван Федоров. О взрывах он написал в Telegram около 20:55 у четверг.

"Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах", – рассказал чиновник и пообещал, что подробности будут позже.

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" заявило, что, по их информации, досталось захватчикам, которые обосновались в районе (примерно) Мелитопольского строительного центра профессионально-технического образования (бывшего ПТУ №24).

В посте партизан сказано, что "офицеров армии РФ серьезно поджарили". Ометим, что эти данные другие источники пока не подтверждали.

Агент "Атеша" утверждает, что удары наносились артиллерией. Отметим, что расстояние от территории, которая контролируется Украиной, до окрестностей Мелитополя – это больше 75 км. Дальность РСЗО HIMARS со стандартным снарядом – до 84 км.

Как писал OBOZREVATEL:

– Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк недавно заявила, что украинские защитники проводят подготовительные работы к контрнаступательной операции.

– Ранее партизаны "Атеша" намекали, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы", и сообщали, что их организация начала действовать в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!