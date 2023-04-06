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В Мелитополь доставили свежую партию "бавовны": громко и в окрестных селах

Дарья Дурова
War
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В Мелитополе прогремели взрывы

В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области вечером 6 апреля прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, прилеты были в черте города в месте расположения российских военных, однако звуки "бавовны" слышали и жители близлежащих сел.

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То, что у оккупантов выдался неспокойный вечер, подтвердил законный мэр Мелитополя Иван Федоров. О взрывах он написал в Telegram около 20:55 у четверг.

"Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах", – рассказал чиновник и пообещал, что подробности будут позже.

В Мелитополь доставили свежую партию ''бавовны'': громко и в окрестных селах

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" заявило, что, по их информации, досталось захватчикам, которые обосновались в районе (примерно) Мелитопольского строительного центра профессионально-технического образования (бывшего ПТУ №24).

В посте партизан сказано, что "офицеров армии РФ серьезно поджарили". Ометим, что эти данные другие источники пока не подтверждали.

В Мелитополь доставили свежую партию ''бавовны'': громко и в окрестных селах

Агент "Атеша" утверждает, что удары наносились артиллерией. Отметим, что расстояние от территории, которая контролируется Украиной, до окрестностей Мелитополя – это больше 75 км. Дальность РСЗО HIMARS со стандартным снарядом – до 84 км.

Оккупированный Мелитополь на карте.

Как писал OBOZREVATEL:

– Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк недавно заявила, что украинские защитники проводят подготовительные работы к контрнаступательной операции.

– Ранее партизаны "Атеша" намекали, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы", и сообщали, что их организация начала действовать в городе.

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