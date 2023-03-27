В Мелитополе ''оккупантам-добровольцам'' из РФ нашли работу в школе: требуют, чтобы ''услуги'' оплачивали родители

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий. В частности, в Мелитополе Запорожской области захватчики придумали, что одну из школ теперь будут охранять так называемые добровольцы.

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Более того, оккупанты требуют, чтобы родители учащихся оплачивали "услуги охраны" из своего кармана. Об этом OBOZREVATEL рассказали читатели.

Одна из классных руководительниц в школьном чате поставила родителей перед фактом, что "министерство образования и науки Запорожской области" приказало выставить в учебном заведении охрану. При этом родителей предупредили, что отказаться от таких "услуг" невозможно.

Оккупационная администрация пожаловалась, что государство-террорист РФ не финансирует "добровольцев", поэтому часть "услуг по охране" вынуждены будут оплачивать родители.

Также в школьном чате Мелитополя, куда Россия пришла с войной и фактически держит в заложниках мирных жителей, цинично заявили, что "безопасность деток превыше всего".

Напомним, утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело несколько мощных взрывов. Над позициями, где располагались путинские войска, поднялся столб черного дыма. "Бавовна" произошла в здании, где находилась так называемая служба государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что 23 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российские военные начали проводить очередную ротацию. Новоприбывшие солдаты ВС РФ "ведут себя борзо и без электрошокеров не передвигаются по городу".

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