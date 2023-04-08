В Мелитополе оккупанты организовали бандитскую группировку, которая отбирает урожай у фермеров: "схему" прикрывает ФСБ – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области группа россиян и украинцев-предателей устроила террор фермерам. Члены бандитской группировки отжимают у них урожай, а с местными ФСБшниками делятся деньгами – за что имеют ряд привилегий.

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Об этом сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь". По данным журналистов, преступную схему организовали россияне вместе с местными бизнесменами.

Под "крышей" ФСБ преступники живут на широкую ногу, например, могут ездить по городу в машинах с тонированными стеклами в любое время суток по спецпропуску.

"РИА-Мелитополь" пишет, что один из таких неприкасаемых – украинец Игорь Бондарев, местный предприниматель, который работал в сельскохозяйственной сфере. Его авто Toyota Camry жители города часто видят возле офиса его бизнес-партнера Алексея Попова.

"Спецпропуск и тонировка разрешены только спецслужбам и ФСБ. Хозяин автомобиля, не трудно догадаться, очень тесно сотрудничает со спецслужбами. Иначе как объяснить неприкасаемость данного гражданина, который может спокойно передвигаться в любое время и даже ночью", – задались вопросом авторы поста.

Добавим: компания Бондарева и Попова в прошлом не раз получала награды от Украины за плодотворную работу на благо Мелитопольщины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 3 апреля в Мелитополе взлетела в воздух машина на проспекте Богдана Хмельницкого. "Бавовна" добралась до коллаборанта Максима Зубарева. Во время оккупации предатель добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял должность так называемого главы поселка Акимовка Мелитопольского района.

– Предварительно, он получил тяжелые травмы. Захватчикам пришлось вывезти раненого в оккупированный Крым.

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