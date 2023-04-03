В Мелитополе взорвали машину с коллаборантом Максимом Зубаревым: появились данные о его состоянии. Фото

Утром, 3 апреля, во временно оккупированном Мелитополе вновь прогремели взрывы. По предварительным данным, взорвался автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого.

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На место происшествия стали быстро съезжаться кареты скорой помощи. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По слова мэра, вероятно, произошел взрыв в автомобиле очередного коллаборанта. Сейчас выясняется, что именно стало причиной "бавовны" и кто именно мог находится в транспортном средстве. Однако по предварительным данным известно, что в автомобиле находился коллаборант Максим Зубарев.

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б.Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", – сообщил Федоров.

В свою очередь российские пропагандисты подтвердили, что произошел взрыв автомобиля. При этом оккупационные так называемые "власти" Мелитополя уже успели заявить, что в результате происшествия пострадал один человек.

По информации Telegram-канала "Риа Мелитополь", в автомобиле взорвался коллаборант Максим Зубарев. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Во время оккупации предатель добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял должность так называемого "главы" поселка Акимовка Мелитопольского района.

Стоит отметить, что российские пропагандисты подтвердили, что в автомобиле во время взрыва находился коллаборант Зубарев. В росСМИ заявляют, что предателю оказывают медицинскую помощь, но о его состоянии ничего подробно не пишут.

Напомним, утром 2 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Российские захватчики пожаловались, что были зафиксированы прилеты в локомотивное депо.

Ранее сообщалось, что 27 марта, во временно оккупированном Мелитополе и близлежащих населенных пунктах Запорожской области обильно цвела "бавовна". Украинские воины нанесли удары по зданиям, где захватчики разместили две казармы и штаб управления "МГБ", а также две ремонтные базы на территории депо в Мелитополе и в поселке Веселое в 30 км от райцентра.

Накануне стало известно, что в Мелитополе прогремели взрывы возле кафе "Джокер" и казарм захватчиков. Местные СМИ отметили, что "бавовна" произошла в здании, где была размещена так называемая служба государственной безопасности.

Также несколько дней назад в городе партизаны взорвали бывшего полицейского, перешедшего на сторону оккупантов. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле местного коллаборанта Сергея Сковырко, который во время оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары.

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение движения российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.