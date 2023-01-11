В Мелитополе оккупационная "власть" скрывает факты изнасилования несовершеннолетних российскими "мобиками". Фото
Во временно захваченном Мелитополе по прибытии в город российских "мобиков" участились случаи изнасилования несовершеннолетних. Оккупационные власти скрывают факты таких преступлений.
Об этом OBOZREVATEL сообщили читатели. Один из них поделился фото объяснительной записки одного из мобилизованных командованию, в которой он признался, что после распития алкогольных напитков в состоянии опьянения изнасиловал 16-летнюю девушку прямо во дворе.
В той же объяснительной россиянин признался, что мало что помнит, но в дальнейшем "обязуется никого не насиловать".
По данным источника нашего издания, военный РФ не был привлечен к ответственности за указанное преступление, более того, командование пытается его скрыть.
Напомним: из телефонного разговора оккупанта, перехваченного ГУР Минобороны, стало известно об очередном военном преступлении российских оккупантов в Украине. Приехавшие в Украину захватчики из Рязани впятером изнасиловали местную жительницу.
"Здесь у нас беда: рязанские приехали, что-то там, одну изнасиловали впятером, потом убили. Да, такие слухи ходят, поэтому усиливают эти меры", – рассказал он своей собеседнице.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ, призвавшей своего мужа-оккупанта насиловать украинских женщин. Ольга Быковская получила подозрение в нарушении законов и обычаев войны; СБУ объявила ее в государственный и международный розыск.
– На освобожденных от российских оккупантов территориях Украины правоохранители устанавливают все больше фактов сексуального насилия со стороны захватчиков. В частности, в Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении четырех месяцев насиловали женщину.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!