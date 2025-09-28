В Мелитополе уничтожена 'буханка' с российскими операторами БПЛА: детали операции ГУР

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины во временно оккупированном Мелитополе уничтожены вражеский автомобиль и операторы беспилотников. Инцидент произошел на закрытой военной базе, которая обеспечивает работу оккупантов в регионе.

О деталях операции сообщил Telegram-канал ГУР МО. Также обнародовали кадры уничтожения автомобиля.

По данным украинской разведки, 27 сентября 2025 года на базе в авиагородке Мелитополя прогремел взрыв. Во время спецоперации был уничтожен автомобиль УАЗ "буханка", в котором находились по меньшей мере четыре оператора БпЛА российской оккупационной армии. Деятельность захватчиков в этом районе значительно затруднена после удара украинских разведчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Крыму украинские дроны поразили технику российской армии. Уничтожены два самолета Ан-26 и повреждены радиолокационные станции надводной обстановки и береговая МР-10М1 "Мыс М1". Операция была рейдом на полуостров в исполнении спецназовцев подразделения "Призраки" украинской военной разведки.

Также киберспециалисты Главного управления разведки парализовали национальную банковскую систему быстрых платежей в России. В результате успешной операции россияне не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи. Целью специалистов стала платежная система СБП, которую россияне активно используют для перевода средств на российские "благотворительные и волонтерские организации", которые поддерживают войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!