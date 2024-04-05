В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию в Украине: заявку можно будет подать 'в два клика'

Министерство обороны Украины объявило о введении смарт-мобилизации в стране. Такая инициатива позволит подать заявку на мобилизацию с помощью двух щелчков.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью для АрмияInform. "Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", – сказала она.

По словам заместителя главы Минобороны, важен именно рекрутинговый подход, поскольку когда человек понимает свой путь в армии и может контролировать его через собственный выбор, вопрос относительно электронных повесток и их существования теряет актуальность.

"Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или он доверяет. Это – целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели", – добавила она.

Черногоренко отметила, что Вооруженные Силы Украины являются крупнейшим работодателем в стране, и они могут конкурировать за лучших специалистов по гражданской жизни, что сделает их более эффективными и технологичными.

"Кстати, армия сейчас изрядно насытилась гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний. Да, у меня в команде работает военнослужащий, вернувшийся из Калифорнии, где строил стартапы. Он просто сел в самолет, вернулся в Украину и мобилизовался в 47-ю бригаду. И все. Здесь больше ничего нельзя сказать. Это пример, как гражданские люди обогащают армию. И это обогащение надо "ловить"", – резюмировала она.

Как писал OBOZ.UA:

– Законопроект №10062 предусматривает : возможность создания электронного военнообязанного кабинета, создание приложения для военнослужащих "Армия+", возможность для Украины размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, усовершенствование взаимодействия реестра "Оберег", цифровизацию процесса обретения статуса УБД .

– Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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