В Минобороны объяснили, как сгенерировать военный билет в приложении 'Резерв+'

С 18 июня военно-учетный документ в Резерв+ приобрел такой же юридический статус, как и бумажный военный билет или временное удостоверение. Это означает, что его копию можно использовать во всех ситуациях, где это нужно, например, при приеме на работу или получении услуг в ЦНАПе.

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В Минобороны Украины объяснили, что теперь военнообязанным не нужно стоять в очереди в ЦНАП или ТЦК для получения копии военно-учетного документа. Ведь ее можно легко сгенерировать в приложении "Резерв+".

Как сгенерировать военный билет?

Шаг 1: Откройте приложение Резерв+ и обновите свои данные.

Шаг 2: После обновления вы получите документ с QR-кодом.

Шаг 3: Щелкните три точки рядом с этим документом.

Шаг 4:В появившемся списке выберите "Загрузить PDF".

Шаг 5: Сохраните PDF-файл на Google Drive или отправьте его себе на электронную почту через мессенджер.

Шаг 6: Распечатайте этот документ и подавайте повсюду, где он будет необходим.

Ранее сообщалось, что во время общей мобилизации в Украине ФЛП пока не могут получить бронирование для себя или отсрочку для своих сотрудников. Оформить "бронь" ФЛП смогут только в случае принятия специального законопроекта об экономическом бронировании. Однако и тогда ФЛП будет соответствовать ряду критериев.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме экономического бронирования в Украине планируют запустить стратегическое бронирование от мобилизации на портале Действие. Предполагается, что "бронь" или отказ от нее будут оформляться в течение одного часа с момента подачи заявки.

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