В Минобороны объяснили, на какой срок считается действительным заключение ВЛК

Заключение военно-врачебной комиссии действует в течение пяти лет. Эта норма действует и после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Однако не исключено, что из-за военного положения могут быть введены изменения, согласно которым ВЛК придется проходить ежегодно. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Киев-24".

"На данный момент действует норма, когда ВЛК действительно в течение пяти лет", – отметил он.

В то же время Лазуткин предположил, что эта норма может быть изменена.

"Возможны изменения, что в военное время будет принято, что каждый год нужно будет проходить ВЛК", – добавил спикер МОУ.

Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Резерв+" может появиться направление на ВЛК.

Такой функционал планируется реализовать в ближайших обновлениях приложения. Он позволит не ходить в ТЦК, чтобы получить направление на ВЛК, а получить его в электронном виде, пояснили в Минобороны.