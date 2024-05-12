В Минобороны показали роботов на службе ВСУ: сколько получили доступ к эксплуатации

В Министерстве обороны Украины с начала 2024 года было введено в эксплуатацию и принято на вооружение девять наземных роботизированных комплексов, разработанных в Украине. В настоящее время эти системы активно используются на поле боя для выполнения разнообразных задач, что позволяет снизить риски для военных, находящихся на передовой.

Такое заявление сделал начальник управления МОУ полковник Владимир Рочняк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что роль беспилотных систем на поле боя растет.

"Сегодня они выполняют широкий спектр задач, постепенно минимизируя присутствие человека на линии фронта", – рассказал Владимир Рочняк.

Он уточнил, что многие украинские производители активно занимаются производством роботизированных систем с целью повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины и сохранения жизней наших военных.

"Только с начала 2024 года кодифицировано 9 наземных роботизированных комплексов, созданных украинскими оружейниками", – добавил представитель МОУ.

По его словам, эти кодифицированные беспилотные платформы предназначены для выполнения различных задач на поле боя. Некоторые из них предназначены для перевозки оружия, в частности пулеметов различных калибров. Эти боевые работы позволяют нашим военным вести огонь по противнику по укрытию, что помогает избежать ранений и потерь на передовой.

Среди этого кодифицированных беспилотных наземных комплексов есть также работы для эвакуации раненых с поля боя, выполнения логистических задач, а также для минирования и разминирования.

Как сообщал OBOZ.UA, западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В настоящее время в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

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