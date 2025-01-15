В Минобороны прокомментировали закупку 80-летних мин: СМИ указали, о чем смолчали чиновники

После появления информации о закупке Агентством оборонных закупок Минобороны Украины противотанковых мин M6A2 времен Второй мировой войны появился официальный комментарий ведомства, в котором раскрыты некоторые детали этого процесса.

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Но, как отметило издание Defence Express, чиновники забыли уточнить некоторые очень важные детали.

В частности, Агентство указывает, что контракт на закупку этих мин заключен без финансовых обязательств и расчет по M6A2 будет произведен только "при условии успешного прохождения технической инспекции всех изделий, включая полигонные испытания".

Отмечено, что эти мины фактически забронированы за Украиной, но их закупка зависит от "положительного заключения инспекции всех изделий с участием конечного потребителя (представителей Генерального штаба ВСУ), включая проведение полигонных испытаний партии каждого года производства".

В то же время на фоне огласки Defense Express из собственных источников стали известны две очень важные детали. О которых забыли в Агентстве. Первая – это то, что эти же мины с этого же склада в одной из стран НАТО ранее предлагались Украине по цене 250 евро за единицу. Но тогда это предложение не рассматривалось, потому что такая цена за 80-летние мины была признана слишком высокой.

В то же время, как только поставщик изменился, а цена взлетела до 600 евро за единицу на те же мины, в Агентстве оборонных закупок Минобороны не только заинтересовались, но и начали защищать этот контракт, апеллируя к критической потребности украинского войска в противотанковых минах по всей линии фронта.

Особенно в условиях, когда, как сообщает само Агентство, существует возможность бронировать вооружение "без финансовых обязательств". И если это возможно без всякого аванса, то почему бы тогда не забронировать запасы более новых мин или вообще производство абсолютно новых.

Более того, апелляция к потребности в противотанковых минах здесь не работает, потому что M6A2, которую хочет закупить Агентство, не является противотанковой миной по существу. Она не может разорвать гусеничную ленту, что было доказано на практике во время Второй мировой войны. В ней просто мало взрывчатки, и это выводя за скобки вопрос, как она должна работать после 80 лет хранения. Именно поэтому на производстве эти мины были заменены на вдвое более мощные M15 с 10 кг взрывчатого вещества.

Вторая деталь, которая стала известна, но была "забыта" Агентством оборонных закупок, – это то, что посредник, продающий эти противотанковые мины, выдвинул очень ограниченные временные пределы такой инспекции – три дня. При этом количество инспекторов также ограничено только тремя лицами. Поэтому есть вполне логичный вопрос, как три человека за три дня могут проверить далеко не одну, не десять, не сотни и даже не несколько тысяч противотанковых мин.

Но возможной подсказкой является то, что само Агентство отметило, что полигонные испытания должны пройти "партии каждого года производства". А доступные источники указывают, что их производили либо с осени 1943 г. (до стандартизации под временным названием Т-6Е1), либо с мая 1944 г. по май 1945 г., так как их "сняли с конвейера" из-за низкой эффективности.

Остается лишь надеяться на то, что из общего объема проверки не будут отобраны условные две мины за 1944 и 1945 годы. И в целом на то, что в Агентстве оборонных закупок не пойдут на такие странные требования со стороны посредника.

И наконец, вопрос даже не в том, нужны ли такие мины, потому что можно быть уверенным, что украинские саперы найдут им применение на поле боя. Но цена должна соответствовать рискам обращения с 80-летней взрывчаткой, гарантийные сроки эксплуатации которой прошли 20 лет назад по советским и 45 лет назад по американским нормативам. И если уж выступать их "утилизатором", то хоть не по цене, которая почти соответствует стоимости новой, точно работающей и точно противотанковой мины.