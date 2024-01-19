В Минобороны провели ревизию медицинского имущества: перекомплектуют тысячи аптечек. Фото

В Министерстве обороны Украины провели проверку состава медицинского имущества. Среди аптечек были обнаружены укомплектованные некачественными турникетами, теперь их будут перекомплектовывать.

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Об этом 19 января сообщила пресс-служба Минобороны. Как рассказали в ведомстве, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова вместе с представителями Командования медицинских сил ВСУ и командой Leleka Foundation (американо-украинская инициатива помощи боевым медикам) оценили состояние и наличие аптечек и рюкзаков боевого медика.

В настоящее время на складах имеется около десяти видов аптечек, большинство из которых переданы как благотворительная помощь. Они по-разному укомплектованы, а их составляющие отличаются по качеству, рассказали в Минобороны.

"Среди аптечек есть отвечающие потребностям военных. Но есть и аптечки укомплектованные, например, некачественными турникетами, которые нельзя использовать. Сейчас перед нами стоит задача перекомплектовать имеющиеся аптечки так, чтобы их можно было использовать в войсках. Качественных составляющих для этого достаточно", – заявила Наталья Калмыкова.

Она добавила, что это временное решение.

"Мы должны использовать имеющийся ресурс для того, чтобы оперативно закрыть потребности. Однако в дальнейшем мы ориентируемся на закупку качественного медицинского имущества по стандартам стран НАТО. Это произойдет в ближайшее время. Ведь речь идет о самом ценном – жизни и здоровье военных", – рассказала Наталья Калмыкова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь на Донетчине, где вручил награды боевым медикам, спасающим защитников на поле боя.

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