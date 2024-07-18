В Минобороны рассказали, можно ли будет подавать запросы об отсрочке онлайн

Министерство обороны Украины работает над возможностью онлайн получать отсрочку от мобилизации. Такая функция является "очень горячим запросом", в частности среди многодетных родителей.

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Ожидается, что статус человека с отсрочкой будет предоставляться автоматически в приложении "Резерв+". Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Когда отсрочка будет предоставляться онлайн

Минобороны работает над возможностью предоставлять отсрочку от мобилизации онлайн, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

По ее словам, некоторые основания для предоставления отсрочки можно реализовать быстро. Это, в частности, многодетность и статус студента, то есть данные, которые уже доступны в государственных реестрах.

Однако по ряду других оснований для предоставления отсрочки данных нет, говорит чиновница.

"Например, отсутствует единая централизованная база, которая быстро предоставит нам возможность получить информацию по уходу за человеком с инвалидностью", – рассказала Черногоренко.

Она добавила: в Минобороны планируют, "чтобы это была не просто заявка онлайн, а сразу статус".

"Есть основание – мы зашли в реестр, проверили, что действительно есть родственная связь и инвалидность. И сразу отразили в "Резерв+". Но это наше домашнее задание", – говорит заместитель министра.

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