В минобороны РФ цинично отчитались об "уничтожении" воинов несуществующей бригады ВСУ

В России похвастались ударом по "16-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины" – хотя такой в структуре ВСУ никогда не существовало и не существует. Призрачный "успех" на поле боя придумало министерство обороны государства-агрессора РФ.

Именно это ведомство опубликовало соответствующую информацию в своем официальном Telegram-канале. Новую украинскую бригаду россияне придумали в сводке о боях по состоянию на 1 ноября.

Оккупанты, мол, "отбили атаку" в Харьковской области в районе Купянска, и во время этого они "уничтожили" восемь военнослужащих несуществующей 16 ОМБр ВСУ.

Реакция воинов Сил обороны Украины

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" заметила ошибку пропаганды МО РФ. Пресс-служба пошутила, что министерство обороны противника "продолжает пребывать в виртуальной реальности, в которой получает одну победу за другой".

"На этот раз оно на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16-й механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс – такой бригады в Вооруженных силах просто не существует. Поэтому кого победило в виртуальной битве МО РФ – остается загадкой..." – с иронией отметили представители ОТГ "Харьков".

Как ранее писал OBOZ.UA, спецпосланнику Кремля Кириллу Дмитриеву пришлось оправдываться в эфире американского телеканала из-за российских обстрелов по гражданских объектах, в частности удару по детскому саду в Харькове. Журналисты CNN ткнули россиянина носом в военные преступления, которые совершают захватчики.

