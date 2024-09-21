В минобороны РФ заявили о сбитии 101 украинского беспилотника: что известно о последствиях

В ночь на субботу российская ПВО якобы уничтожила 101 беспилотник, запущенный Украиной. Большинство беспилотников якобы "сбили" над Брянской областью РФ.

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Об этом сообщило российское минобороны 21 сентября. Однако российское ведомство никоим образом не упомянул о новых мощных взрывах на складах боеприпасов в Тверской области и Краснодарском крае.

"В течение минувшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БПЛА самолетного типа", – сообщает российское ведомство.

В частности, 53 дрона якобы были "перехвачены" над Брянской областью, 18 – над Краснодарским краем, 5 – над Калужской областью, по 3 беспилотника – над Тверской и Белгородской областями, по одному – над Смоленской, Курской областями и временно оккупированным Крымом, 16 – над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в поселке Октябрьское в Тверской области РФ ударные беспилотники атаковали 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации. Взрывы раздались в 04:00, после чего началась детонация. Склад расположен всего в 16 км южнее уничтоженного несколько дней назад 107-го арсенала в районе населенного пункта Торопец.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тихорецке в Краснодарском крае РФ на рассвете 21 сентября раздались взрывы. После этого на местном складе боеприпасов началась мощная вторичная детонация.

Напомним, что в ночь на 18 сентября СБУ, ГУР и ССО ударили по огромному составу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области РФ. Его уничтожили с помощью дронов.

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