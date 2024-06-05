В Минобороны заявили, что 17-летние украинцы за границей должны приехать в Украину, чтобы встать на учет в ТЦК: что грозит за нарушение

Украинские юноши в возрасте до 17 лет, находящиеся за границей, должны вернуться на Родину и встать на учет в ТЦК и СП. Такой шаг не означает мобилизацию, однако это следует сделать, если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашим государством.

Об этом заявили представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона и представитель Полтавского ТЦК майор Роман Истомин в эфире ІРТ. Стать на учет дистанционно нет технической возможности. Приложение "Резерв+" предусматривает только обновление данных.

"Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать", – отметил Лазуткин.

Истомин добавил, что Украина не будет посылать письма за границу с требованием к гражданам явиться в ТЦК.

"В общем – да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", – отметил представитель Полтавского ТЦК.

Согласно постановлению Кабинета министров №1487, юноши должны становиться на воинский учет в год достижения 17 лет. После этого они уже попадают на персонально-первичный и персональный воинский учет. Однако военнообязанными мужчины числятся с 18 до 60 лет и им запрещено уезжать за границу.

Штраф за несоблюдение требования ТЦК без уважительных причин составляет 510 – 850 гривен. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа составит 1,7 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Лазуткин сообщил, что военнообязанным мужчинам, находящимся за границей, тоже нужно обновлять военно-учетные данные. Речь идет, в частности, и о тех гражданах, у которых в приложении "Резерв+" указан статус "в розыске". Они должны связаться с ТЦК и СП.

– В Украине существенно усилили наказание за нарушение правил военного учета. Таким украинцам грозят штрафы в десятки тысяч гривен.