В Минобороны заявили, что 17-летние украинцы за границей должны приехать в Украину, чтобы встать на учет в ТЦК: что грозит за нарушение
Украинские юноши в возрасте до 17 лет, находящиеся за границей, должны вернуться на Родину и встать на учет в ТЦК и СП. Такой шаг не означает мобилизацию, однако это следует сделать, если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашим государством.
Об этом заявили представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона и представитель Полтавского ТЦК майор Роман Истомин в эфире ІРТ. Стать на учет дистанционно нет технической возможности. Приложение "Резерв+" предусматривает только обновление данных.
"Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать", – отметил Лазуткин.
Истомин добавил, что Украина не будет посылать письма за границу с требованием к гражданам явиться в ТЦК.
"В общем – да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", – отметил представитель Полтавского ТЦК.
Согласно постановлению Кабинета министров №1487, юноши должны становиться на воинский учет в год достижения 17 лет. После этого они уже попадают на персонально-первичный и персональный воинский учет. Однако военнообязанными мужчины числятся с 18 до 60 лет и им запрещено уезжать за границу.
Штраф за несоблюдение требования ТЦК без уважительных причин составляет 510 – 850 гривен. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа составит 1,7 тыс. гривен.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Также Лазуткин сообщил, что военнообязанным мужчинам, находящимся за границей, тоже нужно обновлять военно-учетные данные. Речь идет, в частности, и о тех гражданах, у которых в приложении "Резерв+" указан статус "в розыске". Они должны связаться с ТЦК и СП.
– В Украине существенно усилили наказание за нарушение правил военного учета. Таким украинцам грозят штрафы в десятки тысяч гривен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!