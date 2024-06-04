В Минобороны объяснили, что делать военнообязанным за границей, у которых в 'Резерв+' статус 'в розыске'

Военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся за границей, тоже нужно обновлять военно-учетные данные. Для этого они должны связаться с территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Речь идет, в частности, и о тех гражданах, у которых в приложении "Резерв+" указан статус "в розыске". Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Минобороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

По его словам, статус "в розыске" касается тех, кто нарушил правила воинского учета. К примеру, если мужчина снялся с учета в одном городе, а в другом не стал.

Так же и в случае, когда граждане вообще не становились на воинский учет, а уехали за границу, еще когда им не было 17 лет.

"А вот сейчас пришло время. Есть ряд причин. Таким людям нужно связаться с ТЦК и СП", – отметил спикер МОУ.

В то же время в Минобороны понимают, что только небольшой процент находящихся за рубежом украинцев можно привлечь к мобилизационным процессам. Призвать в ВСУ существенное количество из всех таких граждан вряд ли получится.

"Далеко не все люди планируют возвращаться в Украину. Но напомню, что украинцы за границей так или иначе остаются нашими гражданами и соответствующее законодательство на них распространяется", – заявил Лазуткин.

Добавим, что в Украине ужесточены штрафы за нарушение правил воинского учета. Административная ответственность грозит всем военнообязанным гражданам, которые в установленный законом срок не обновят свои военно-учетные данные.

Как сообщал OBOZ.UA, вероятно, сроки для обновления данных в ТЦК предложат увеличить с 60 до 150 дней. Соответствующий законопроект готовят нардепы.

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