В Минобороны заявили о важном нововведении для мобилизованных медиков: что изменится

В Министерстве обороны Украины заявили о внедрении нового формата переподготовки медиков, служащих в Вооруженных Силах Украины. После прохождения курса мобилизованные медработники получат офицерское звание и смогут вернуться в свое подразделение на более подходящую должность.

Старт следующего курса в Военно-медицинской академии ВСУ назначен на 8 апреля. Об этом, а также о том, как записаться на курс, говорится в сообщении на сайте МОУ.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что новый формат переподготовки служащих в ВСУ медиков предусматривает возможность смешанной формы обучения. Теоретическую часть можно осваивать в режиме онлайн, а 18 дней практической части – проходить очно в Военно-медицинской академии ВСУ.

"По завершении образовательного процесса мобилизованные медицинские работники не только получат офицерское звание, но и возможность вернуться в подразделение, чтобы работать на более подходящей для себя должности", – рассказала Калмыкова.

Она пояснила, что новый, более "гибкий" формат обучения был введен согласно распоряжению командующего Медицинскими силами ВСУ. Ориентирован он на медицинских работников, которые не заканчивали военную кафедру и не получали офицерского звания, и служат в армии на различных непрофильных позициях.

По словам Калмыковой, очные курсы прошли 118 мобилизованных медиков.

Следующий курс уже в обновленном формате стартует в Военно-медицинской академии ВСУ с 8 апреля. Подать заявку для записи на курс мобилизованные медицинские работники могут по электронному адресу [email protected]

"В то же время гражданские врачи, которые пригодны к военной службе, но не имеют военного образования, могут обратиться на военные кафедры медицинских вузов. За четыре месяца обучения они могут получить офицерское звание для дальнейшего прохождения службы в ВСУ на профильных для себя должностях", – добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в Минобороны запретили НЦ и ТЦК игнорировать рекомендательные письма от воинских частей. Этот запрет введен в пределах обновленный механизм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. В его рамках, как отмечается, устаревшие подходы пытаются заменить "понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн".