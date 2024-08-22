В Мирнограде на Донетчине закрыли въезд в два района: там до сих пор остаются семьи с детьми

В Мирнограде Донецкой области два микрорайона – "5/6" и "Западный" – закрыли на въезд из-за опасности и приближения линии фронта. Оттуда есть только выезд, власти пытаются как можно быстрее провести эвакуацию семей с детьми.

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В этом помогают полиция и ГСЧС – они вывозят людей в бронекапсулах. Об этом "Суспільне Донбас" рассказала заместитель главы Мирноградской городской военной администрации Татьяна Сытник.

"Очень тяжелая, напряженная ситуация. Страшно. Конечно все хотели жить, как и мы, в своих домах. Но ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, потому что уже в два района нашего города – район "5/6" и микрорайон" Западный" — уже не пускают: только есть вывоз. Уже туда люди не въезжают. И вывозим мы уже людей и детей капсулами", – сказала она.

Власти занимаются телефонными звонками семьям. В этот процесс вовлечены более 200 человек: учителя, воспитатели детских садов, соцработники, чиновники. В опасных районах города детей разыскивают полицейские и спасатели, в других работают местные власти.

"У нас есть адреса каждой семьи, у нас есть большой список, где мы указываем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспортом, который есть в громаде, подвез к эвакопунктам в городе Покровске. Но некоторые даже прячут от нас детей. Мы пытаемся их искать", – рассказала Сытник.

По состоянию на 20 августа в Мирнограде оставалось 493 несовершеннолетних. В день из города в среднем выезжает полсотни семей, это около 120 детей.

Принудительная эвакуация детей с родителями или опекунами объявлена в Мирнограде. Еще три населенных пункта, входящих в громаду — Ровное, Красный Лиман, Сухецкое — от фронта дальше, но и там уже планируют объявить эвакуацию несовершеннолетних принудительным способом.

При этом в отдаленном от боевых действий микрорайоне Мирнограда "Новатор" жители эвакуируются неохотно.

"Некоторые хотят пересидеть, в подвалах. Некоторые считают, что если они живут, например, в микрорайоне "Новатор", это немного отдаленно, то это их совсем не будет затрагивать", – говорит представитель власти.

Два ближайших района к линии фронта микрорайоны ("5/6" и "Западный") сейчас без электричества. В другой части города электроснабжение есть, как и вода – она подается по привычному графику.

В ГВА призывают людей эвакуироваться и сами уже вывозят заведения и учреждения: закрыли ЦПАУ, отделение пенсионного фонда, в городе закрылись банки, с понедельника не будут работать продуктовые магазины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому жители населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта должны эвакуироваться. В первую очередь речь идет о городах Покровск, Мирноград и Селидово.

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