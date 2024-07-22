В мирной жизни был учителем: в боях за Украину погиб защитник из Ривненской области. Фото

В боях за Украину погиб воин 59-го батальона 104-й бригады ТрО Павел Якимович из Ривненской области. Жизнь воина оборвалась 18 июля 2024 года во время минометных обстрелов на Запорожском направлении.

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Трагическое известие сообщили в Дубровицком городском совете. Защитнику было 39 лет. У него остались жена и дочь.

Павел проживал в селе Колки Дубровицкого района. До войны работал учителем географии и был активистом ВО "Свобода". Также он участвовал в районных соревнованиях по настольному теннису и играл за мини-футбольную команду Великих Озер.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, Павел Якимович мужественно исполнял воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость. Искренние соболезнования жене, дочери, братьям и всей семье погибшего Защитника", – пишут в громаде.

Информацию о встрече и захоронении Павла Якимовича в громаде сообщат впоследствии.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении в бою погиб военнослужащий 71-й егерской бригады Назарий Жуковец из Львовской области. До полномасштабной войны он работал в энергетической отрасли, а на фронте стал оператором БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб волонтер и военнослужащий 117-й отдельной механизированной бригады Константин Юзвюк с позывным "Стамбул". На последнем боевом выезде он получил тяжелое ранение. Это произошло во время вражеских обстрелов на Запорожском направлении.

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