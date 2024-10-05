В мирной жизни работал шахтером: на войне погиб стрелок-зенитчик Юрий Ковальчук

Защищая Украину, погиб стрелок-зенитчик из Донбасса Юрий Ковальчук. Свой последний бой он принял на Покровском направлении.

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Печальное известие о гибели украинского защитника принес Хорольский горсовет. Именно в Хороли семья Юрия Ковальчука эвакуировалась из родного Мирнограда в начале полномасштабной российской агрессии.

Хорольщина встречала гроб с телом павшего Героя 4 октября. Провести Юрия Ковальчука в последний путь пришли не только родные и близкие, но и другие жители общины.

Юрий родился в марте 1990 года в Мирнограде Донецкой области. После школы в ПТУ получил профессию электросварщика, но работать пошел шахтером.

Юрий был мастером на все руки, но любимым его увлечением были машины. Парень с удовольствием ремонтировал и приводил в порядок любые легковые автомобили.

В 2020 году юноша встретил в Мирнограде будущую жену Елену. Но обручилась пара только в 2023 году. Юрий стал мужем Елены и хорошим приемным отцом для ее дочери Виктории.

В июне этого года Юрий был призван на военную службу.

"Он мужественно, до последнего дыхания, нес службу в составе зенитно-ракетных войск ВСУ и во время выполнения своего последнего боевого задания на одном из самых горячих направлений пал смертью храбрых", – рассказали в Хорольском горсовете.

Похоронили воина на Аллее Славы центрального кладбища города. После Юрия остались его мама Елена Николаевна, жена Елена и ее мама Нина Васильевна, и приемная дочь Вика.

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