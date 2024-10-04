Ему навсегда будет 32: в Ривне простились с воином, погибшим в боях на Курщине. Фото

4 октября в Ривне на майдане Незалежности провели церемонию прощания с военнослужащим Александром Матеяшем. Последнее боевое задание Герой выполнил в Курской области России.

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Уроженец поселка Квасилов (Ривненская область) присоединился к войску в 2024 году. Ему навеки осталось 32, передает "Суспільне".

Матеяш по специальности был электрогазосварщиком, работал на бывшем цементно-шиферном заводе.

"Я его знаю почти всю жизнь. Он, во-первых, не только мой кум, но и мой одноклассник, друг. Он моего старшего сына крестил – Максима", – рассказал товарищ погибшего Назарий.

Дома на воина ждали родители, старший брат Анатолий и младшая сестра Валентина.

Кум нашего защитника рассказал, что в ВСУ Матеяш пошел весной. Сначала воевал в Донецкой облати.

"Звонил мне, говорил, что не очень-то там у них были дела. Затем его сюда забрали на реабилитацию. Он был ранен, лечился немного. Потом прошло немного времени, я ему звоню, спрашиваю: "Где ты? Что ты?". Он говорит: "Я еду в Англию на обучение". Через месяц времени он говорил, что заедет, но так и не заехал, поехал сразу туда", – рассказал Назарий.

Местом последнего упокоения Героя стало кладбище села Здовбица.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее на фронте погиб Евгений Пасечник. Уроженец Прикарпатья защищал Донецкую область.

– На восточной линии фронта также пал 31-летний нацгвардеец Остап Смолинец. Он выполнял боевые задачи в районе села Балаган Покровского района Донетчины.

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