'Боровся до последнего патрона': в сети показали последний бой 24-летнего защитника с Полтавщины на Курщине. Видео

В сети показали видео по последнему бою 24-летнего воина-десантника из Полтавщины Виктора Медяныка, который он принял 22 августа этого года на Курщине. Защитник не выпускал оружия из рук до последнего вздоха, отказался сдаться в плен и погиб, как Герой.

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В настоящее время мама павшего воина создала петицию о присвоении ему звания Герой Украины. О жизни и гибели Виктора Медяныка рассказало местное издание "Зміст".

О гибели молодого защитника Виктора Медяныка, выбравшего себе псевдо "Мед", еще 23 августа сообщили в сообществе Vorskla. Ultras.

"Мед" много лет поддерживал "Ворсклу", постоянно посещал 22-й сектор и пробил кучу выездов, был активным и всегда участвовал в жизни зелено-белого движения. С начала полномасштабной войны не колеблясь вступил в ряды ДШВ Вооруженных Сил, защищал страну на востоке , где показал себя отличным военным, стойким и смелым", – вспоминали о Викторе в сообществе.

Родился Виктор Медянык родился 27 марта 2000 года. Его мама, Елена Гаврилова, говорит: сын был справедливым и ответственным патриотом, неравнодушным к жизни родного города и страны. В марте 2022 года Виктор добровольно вступил в территориальную оборону и мечтал попасть в батальон "Стугна".

С 18 августа 2022 года Виктор подписал контракт с ВСУ и вступил в ряды спецподразделения 93-й ОМБр "Сенека", был оператором дронов. С этим подразделением воевал под Соледаром и Бахмутом. Впоследствии, уже в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка, принимал участие в наступательных операциях на Запорожье.

В мае 2024 года Виктор перешел в 95 отдельную десантно-штурмовую бригаду. С побратимами из этого подразделения "Мед" участвовал в ожесточенных боях под Торецком.

А в начале августа его отделение присоединилось к украинским силам, начавшим операцию на территории РФ, в Курской области.

Там 22 августа Виктор Медяник погиб. Его мама рассказывает, что он успел забрать с собой немало врагов. Как пулеметчик, отмечает она, "Мед" в окружении кадыровцев держал оборону в течение двух суток. И, очевидно, понимая, что смерть неизбежна, он записал свое последнее видео.

"Ему предлагали сдаться в плен и сохранить жизнь, но он отказался, выбрав бой до последнего патрона. Он записал прощальное видео и погиб с оружием в руках, верный долгу, убеждениям, не изменив своей стране, до последнего вздоха защищая всех нас. Его решительность и верность Украине является примером для всех", – отмечает Елена Гаврилова.

Простились с Виктором Медяныком в его родной Полтаве 28 августа.

А 13 сентября его мама создала на сайте президента Украины петицию о присвоении Виктору Медяныку звания Герой Украины – посмертно. И просит украинцев поддержать эту петицию в память о ее сыне, который отдал за Украину самое дорогое – собственную жизнь.

"Моему сыну теперь навсегда 24 года. Его уже не вернуть. Но его самопожертвование – это пример для следующих поколений. Его храбрость, преданность Родине и верность Вооруженным Силам Украины доказана делами и самым главным – он на поле боя отдал жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, за свободу украинского народа", – отмечает женщина.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области погиб защитник со Львовщины Андрей Мерчук. Он являлся оператором взвода противотанковых управляемых ракет. Погиб 1 октября 2024 вблизи села Лисовка на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Дома его ждали две дочери.

Также сообщалось, что свое последнее сражение на фронте принял пограничник с Прикарпатья. Евгению Пасечнику было 43 года. Он защищал Родину от российских оккупантов в течение более двух лет, служил гранатометчиком в отделении инспекторов пограничной службы пограничной заставы быстрого реагирования одной из воинских частей.

Солдат Евгений Пасечник погиб 29 сентября 2024 года в результате минометного обстрела в Донецкой области.