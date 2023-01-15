В многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области – Воздушные силы

В ходе атаки на Украину в субботу, 14 января, в многоэтажку в Днепре попала российская ракета Х-22, запущенная оккупантами из района Курской области. На данный момент у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

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Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины в официальном Telegram-канале. Там отметили, что с начала полномасштабной войны захватчики выпустили по территории Украины более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не сбита средствами противовоздушной обороны.

"Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели. Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверяйте любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников. Информация – оружие!" – отметили в ВС ВСУ.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что с помощью радиолокационных средств было обнаружено приблизительное место запуска, высоту и скорость полета ракеты, которая около 15:30 прилетела в многоэтажку в Днепре. Сомнений в том, что это была именно Х-22, нет.

Военные рассказали, что масса боевой части Х-22 – около 950 кг, а ее максимальная дальность – до 600 км.

Таким образом в ВС ВСУ опровергли заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который утверждал, что в Днепре в многоэтажку якобы попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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