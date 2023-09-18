В Молдове задержали 11 уклонистов из Украины: пытались незаконно пересечь границу. Фото

На территории соседней с Украиной Молдовы задержали 11 украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу государства. Всем им грозит наказание.

Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдовы. Инцидент произошел на прошлой неделе.

"Сотрудники сектора пограничной полиции Бессарабии выявили в зоне своей ответственности 11 украинских мужчин, тайно прибывших в Республику Молдова из Украины. Одного из иностранцев подозревают в том, что он был гидом. Известно, что организаторы должны были получить более 40 тысяч евро", – отметили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что сначала патруль обнаружил нескольких человек в районе контрольно-пропускного пункта Бессарабка – Серпневое (Одесская область).

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С помощью приборов ночного видения пограничники наблюдали за действиями лиц во время незаконного пересечения молдавско-украинской границы, в результате чего было обнаружено и идентифицировано 11 мужчин из Украины.

"В рамках документирования дела по согласованию с прокуратурой Бессарабии один из граждан Украины, 24-летний мужчина, подозревается в том, что был проводником своих соотечественников", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, в каждом конкретном случае принимаются процессуальные меры с целью документирования и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправному действию. В случае признания их виновными подозреваемым грозит уголовное наказание (ст. 362/1 п. 2 лит. б, в, Уголовный кодекс Республики Молдова). Для выяснения всех обстоятельств молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что граждане Украины, которые прячутся от мобилизации за границей, столкнутся с юридическими проблемами по возвращении в Украину. А в отношении беглецов, купивших фиктивные справки и выехавших за пределы нашего государства, будут судебные решения.

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