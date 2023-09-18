Столкнутся с 'юридическими проблемами': у Зеленского рассказали, что будет ждать уклонистов после возвращения из-за границы

Граждане Украины, которые прячуться от мобилизации за границей, столкнутся с юридическими проблемами по возвращении в Украину. А в отношении беглецов, купивших фиктивные справки и выехавших за пределы нашего государства, будут судебные решения.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он рассказал во время эфира с российской оппозиционеркой и публицисткой Юлией Латыниной.

Подоляк пояснил, что фиктивные справки являются проявлением коррупционного действия.

"На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом", – сказал он.

Но, по словам советника главы ОП, юридически процедура экстрадиции уклонистов из-за границы очень сложна, поскольку там считают, что человек имеет право бояться воевать. По этой причине Подоляк считает, что надеяться на массовый возврат этих людей не стоит.

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В то же время, в Украине собираются создать реестры людей, получавших фиктивные справки.

"Тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину, будут идти юридические процедуры. Если они добровольно сейчас не возвращаются, то когда война закончится у них будут определенные юридические проблемы - будут выясняться основания, на которых они покинули страну", – подчеркнул. Подоляк.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее говорил, что военнообязанных украинцев, выехавших из страны во время войны, купив справки у коррумпированных чиновников военно-врачебной комиссии (ВЛК) , могут вернуть в Украину. Не исключено, что в дальнейшем уклонистов ждет наказание по нормам Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюска отметил, что в Верховной Раде уже готовят к принятию специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для граждан, возвращаемых из-за границы в Украину во время войны. По его словам, это позволит запустить механизм экстрадиции, прежде всего, для украинских топкоррупционеров, а впоследствии очередь дойдет и до тех, кто скрывается за границей от мобилизации.

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