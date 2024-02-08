В Молдове заявили о невозможности улучшения отношений с РФ, пока она ведет войну против Украины

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что в настоящее время Молдова не может возобновить хорошие отношения с Россией. Это объясняется тем, что нынешние власти РФ проводят захватническую войну в Украине.

Об этом Попшой сказал 7 февраля в эфире передачи Punctul pe AZi на TVR Moldova. Министр подчеркнул, что нельзя закрыть глаза на ужасы, происходящие в Украине.

"Учитывая сегодняшний опыт и ужасы, происходящие в Украине, из-за варварской, крайне циничной войны, трудно говорить о каком-то значительном улучшении отношений в ближайшем будущем. (…) На ужасы, происходящие в Украине, невозможно закрыть глаза. В этом контексте, конечно, Мы не можем говорить о нормализации отношений", – отметил Попшой.

Также он добавил, что, хотя Молдова хотела бы иметь хорошие отношения со всеми. Но когда какое-то государство грубо нарушает международное право, то о хороших торговых отношениях не может идти речь.

Министр также отметил, что Молдова сейчас более чем на 80% присоединилась к санкциям Евросоюза против России, которые были введены после начала полномасштабного вторжения в Украину. Раньше эта доля была меньше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что руководство страны-агрессора России продолжает создавать информационные условия для дестабилизации Молдовы во избежание интеграции страны в Европейский Союз. В частности, Кремль в очередной раз выдвигает претензии к Молдове, связанные с Приднестровьем.

Также мы писали, что россияне в последнее время начали более активно представлять документы на оформление гражданства Молдовы. Тенденцию связывают с полномасштабной войной РФ против Украины.

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