В Московской области силы сопротивления сожгли электропоезд и тепловоз: появились подробности. Видео

В Московской области РФ силы сопротивления в ночь на понедельник, 30 декабря, совершили поджог на железнодорожной станции Дмитров. В результате российские оккупанты потеряли два локомотива.

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Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал видео "бавовны".

"К хорошим новостям. Минус два локомотива на Московии из-за поджога", – написал Андрющенко.

По его словам, в 03:10 ночи по Киевскому времени (2:10 по Москве) участники Мариупольского сопротивления на станции Дмитров подожгли новый электропоезд ЭП2Д-0014.

Его после капитального ремонта на Дмитровском машиностроительном заводе планировали отправить на оккупированные территории Украины.

"Не сложилось. Главный вагон электропоезда полностью выгорел. Стоимость одного вагона – 50 млн рублей (около 19 млн грн. – Ред.)", – рассказал Андрющенко.

Кроме того, в 02:20 (по Киеву) участники сопротивления Приазовья в депо Лобня, также в Московской области РФ, совершили поджог тепловоза.

По предварительным результатам, тепловоз "понес безвозвратные потери".

"Очередная отличная совместная операция Мариупольского сопротивления и сопротивления Приазовья на территории России", – говорится в публикации.

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