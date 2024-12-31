В Москве похоронили замкомандира инженерных войск России, умолчав о причинах его смерти, но есть нюанс: всплыли громкие подробности. Видео

26 декабря был ликвидирован российский генерал-майор, заместитель командующего инженерными войсками ВС РФ (с 2017 года) Константин Смешко. Его похоронили в Москве без особого официоза и огласки, а также без официального сообщения о причине смерти.

Видео дня

61-летний Константин Евгеньевич Смешко успел поработать на должностях начальника инженерных войск Дальневосточного военного округа, затем – Восточного военного округа, а с 2012-го по 2017-й – Южного военного округа. Об этом сообщали росСМИ.

Оккупант родился 28 декабря 1962 года. За время службы получил от руководства более 10 медалей.

Согласно имеющейся информации, он скончался 26 декабря 2024-го (причины не раскрываются).

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, что в этот промежуток времени ГУР совместно с СБУ, СБС и ОСГВ "Таврия" провели операцию по ликвидации троих офицеров из руководящего состава 4-й гвардейской военной базы РФ. Удар был осуществлен посредством HIMARS, после чего участок был отработан ударными дронами.

Предварительно сообщалось, что тогда были ликвидированы:

– капитан Нагорный Дмитрий Олегович, командир 1-го батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

– капитан Крохмалев Григорий Александрович, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

– капитан Фомин Юрий Викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы ВС РФ.

"Но это так, просто к совпадению дат ликвидации этих офицеров и неожиданной смерти Константина Смешко", – с иронией отметил Коваленко.

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно о ликвидации на войне против Украины бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева. 43-летний москвич отправился убивать украинцев, чтобы избежать тюремного срока за наркопреступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!