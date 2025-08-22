В Мукачево количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 21 человека: пожар тушат до сих пор. Видео

В Мукачево на Закарпатье количество пострадавших вследствие удара, который армия России нанесла минувшей ночью, возросло до 21 человека. По состоянию на утро пятницы, 22 августа, продолжается ликвидация пожара на месте попадания.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. На кадрах, обнародованных ведомством, видно, как спасатели тушат мощный пожар, охвативший здание предприятия гражданской инфраструктуры.

Пожар в Мукачево тушат вторые сутки

В ГСЧС информировали, что по состоянию на 07:40 в Мукачево продолжается ликвидация пожара, который разгорелся в ночь на 21 августа в результате ракетного удара РФ.

К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники.

Кроме того, работают два пожарных поезда "Укрзализныци".

В результате обстрела известно уже о 21 пострадавшем человеке.

Что известно о ракетном ударе по Мукачево

Армия России нанесла ракетный удар по Мукачево в ночь на четверг, 21 августа. Под поражение попало предприятие, где изготавливают бытовые приборы, накануне было известно о 19 пострадавших.

На месте попадания вспыхнул пожар, население призвали закрыть окна и не выходить без надобности на улицу.

В Закарпатской ОГА рассказали, что ударом ракеты РФ разрушены склады завода, где изготавливали бытовые приборы. Это объект гражданской инфраструктуры.

К спасательной операции привлекли экстренные службы и правоохранителей.

Как сообщал OBOZ.UA, на рассвете 22 августа войска России нанесли удары по поселку Курганное в Купянском районе Харьковщины. Под огонь попал жилой сектор, вспыхнул пожар, есть погибший и раненые.

