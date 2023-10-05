В МВД рассказали, сколько украинских военных считаются пропавшими без вести

С начала полномасштабного вторжения России в Украине бесследно исчезли десятки тысяч человек. На сегодня официально пропавшими без вести считаются 26 тысяч человек.

Среди них 15 тыс. – военные и 11 тыс. – гражданские. Об этом 5 октября в эфире телемарафона заявил замминистра внутренних дел Леонид Тимченко.

По его словам, все эти люди числятся в списке как без вести пропавшие при особых обстоятельствах.

Данные о каждом человеке, с которым потеряна связь и относительно места нахождения которого ничего неизвестно, ставят на учет и ведут реестр.

МВД сотрудничает с Национальной полицией Украины, а также с Главным управлением разведки Минобороны Украины, которые занимаются координацией поиска.

Напомним, что в Украине с мая 2023 года заработал Единый реестр пропавших без вести. Он содержит информацию о гражданах, судьба и местонахождение которых неизвестно.

Тимченко подчеркнул, что на сегодня выписки из этого реестра получили почти 9 тыс. семей.

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При этом в августе этого года Кабмин решил ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Тот, среди прочего, занимался обменом тел погибших военнослужащих. Примечательно, что уполномоченный Олег Котенок был приглашен на работу в МВД, но от новой должности он отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пообещали блокировать телефоны погибших бойцов ВСУ и не допустить их перевыпуск. Благодаря этому родные Героев больше не будут получать бестактные сообщения от новых владельцев сим-карт.

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