Представители НАТО все чаще предупреждают о серьезной угрозе России для безопасности альянса. Так, последние оценки российского военного потенциала и потенциальных угроз странам-членам НАТО заставили западных лидеров признать постоянную военную угрозу от России и увеличить инвестиции в оборону.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны, анализируя недавнюю статью Financial Times. По мнению аналитиков, завершение войны в Украине на условиях России позволит российским силам быстро восстановить ресурсы, которые могут использоваться Россией для атак на страны НАТО.

Financial Times цитирует неназванных должностных лиц британской военной разведки, предупреждающих, что агрессивные намерения России остаются актуальными, и что ее военно-воздушные и военно-морские средства в основном остаются "неприкосновенными", в то время как российские сухопутные силы в Украине существенно деградировали.

Хотя Черноморский флот России сильно пострадал от ударов со стороны Украины, однако большая часть российского флота находится вне Черного моря.

Согласно Financial Times, большинство западных официальных лиц считают, что Россия сможет восстановить свои силы "в течение пяти-шести лет", невзирая на значительные потери в Украине.

Несколько европейских чиновников по оборонным вопросам, цитируемых FT, отметили "реальную угрозу" возможного нападения России на страны НАТО в течение трех-пяти лет.

Усиленные предостережение официальных лиц НАТО относительно текущего состояния российской угрозы согласуются с оценкой ISW, утверждающей, что Россия, в случае победы в Украине, будет представлять значительную угрозу для НАТО и европейской безопасности. Таким образом, дальнейшая поддержка Западом Украины необходима для защиты жизненно важных интересов безопасности НАТО и Америки.

Ранее сообщалось, что учения НАТО Steadfast Defender (Устойчивый защитник), ставшие крупнейшими военными учениями альянса со времен холодной войны, посвящены подготовке к конфликту с Россией. Опыт, полученный в ходе обучения, должен стать основой планов развертывания вооруженных сил НАТО в Европе, их поддержки и усиления в случае конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль создает информационные условия для возможной эскалации против стран Балтии. Путин недавно сделал ряд заявлений о депортации из Латвии граждан РФ, не продливших разрешения на постоянное проживание в этой стране, и заявил, что это "непосредственно влияет на безопасность России".

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