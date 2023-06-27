В НАТО сделали первый шаг к гарантиям безопасности Украины, – Климкин

Резолюция Сената США, проект которой предполагает, что применение ядерного оружия Россией против Украины будет рассматриваться как нападение на НАТО, является одним из первых шагов предоставления нашей стране гарантий безопасности наподобие тех, которые получили Финляндия и Швеция в качестве кандидатов в Альянс. Такие инициативы спровоцировал беспрецедентный ядерный шантаж главы Кремля Владимира Путина.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "То, что Кремль сегодня делает – это действительно комплексный ядерный шантаж", – отметил он.

По оценкам дипломата, Кремль "включил все аспекты". "Это впервые в мировой истории, и я совершенно не преувеличиваю, когда кто-то пытается раскрутить линию комплексного ядерного шантажа – и по отношению к нам, и по отношению к Западу, и, кстати, по отношению не к Западу", – заявил он.

Климкин отметил, что страна-оккупант Россия, к сожалению, имеет множество опций для ядерного шантажа и реального применения ядерного фактора. В частности, речь идет об опасности удара с территории Беларуси, с территории России, о подрыве Запорожской АЭС или ее критическом разрушении, перечислил он.

В этом контексте дипломат подчеркнул, что проект резолюции Сената имеет очень большое значение, прежде всего, в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности от блока НАТО.

"Эта резолюция важна как начало реальной политической дискуссии о гарантиях безопасности. Поскольку в проекте резолюции говорится, что любое применение ядерного оружия по отношению к нам должно рассматриваться фактически как применение ядерного оружия по отношению к Западу. То есть то, что получили Финляндия и Швеция на своем пути в НАТО, начало обсуждаться. Ни в коем случае я не говорю, что гарантии для Украины будут в таких же формулировках, но это уже политический старт такой дискуссии в Вашингтоне", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали в Сенате США проект резолюции, в которой предлагается трактовать применение ядерного оружия Россией против Украины как нападение на страны НАТО. Главным поводом к такой инициативе стало критическое повышение градуса ядерного противостояния, пояснили авторы документа.