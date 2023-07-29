В Николаеве компания мужчин попыталась разобрать кассетный снаряд, он сдетонировал: подробности трагедии. Фото

В одном из районов Николаева утром 29 июля прогремел взрыв. Хозяин частного дома по улице Нагорной и еще четверо его знакомых решили разобрать кассетный боеприпас.

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В итоге снаряд сдетонировал, а мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести и находятся в больнице. Об этом сообщил в Telegram начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Он подчеркнул, что бессмысленный поступок мог унести жизни пятерых людей и напомнил, что нельзя прикасаться к опасным находкам. О них необходимо сразу сообщать по номеру 102.

Происхождение взорвавшегося снаряда сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним: в июне в Харькове погибли курсанты Национального университета гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Роман Слипец и Евгений Кочетов, пытавшиеся убрать взрывчатку из снаряда.

Их сокурсники на правах анонимности рассказали, что курсанты 3 курса погибли в результате взрыва в общежитии, когда "пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж". Они втроем разбирали боеприпас по приказу руководителя без его присмотра. Двое умерли в скорой, третий получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Балаклейской общине Харьковской области местный житель пытался перевезти боеприпас в коляске мотоцикла. Предмет сдетонировал, в результате чего 39-летний водитель транспортного средства погиб, а еще один местный житель, 45 лет, получил ранения.