В Николаевской области на мини взорвалось авто, четверо пострадавших: среди раненых – младенец

21 января возле населенного пункта Любомировка Николаевской области произошел взрыв – гражданский автомобиль наехал на мину. Известно о четырех раненных.

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Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Среди жертв есть ребенок.

Младенцу, который получил ранения, всего 3 недели.

"Это ужасная трагедия в Николаевской области возле села Любомировка. Машина подорвалась на мине. Четверо людей получили ранения, среди них – младенец, которому всего недели", – заявила глава Николаевского областного совета.

В настоящее время состояние раненных пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области вблизи деоккупированного села Великая Александровка двое мужчин подорвались на мине, оставленной оккупантами, и погибли на месте происшествия. Это произошло тогда, когда местные жители проверяли свои поля.

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