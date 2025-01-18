В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

В Никополе Днепропетровской области попрощались с 54-летней директором гимназии №25 Тамарой Соколовой. Учительница погибла вечером 15 января в своем доме, куда россияне попали снарядом. Спасатели несколько часов откапывали ее тело из-под завалов.

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"Вашего директора больше нет"

В тот день, 15 января, россияне очень сильно обстреливали Никополь. Хотя в школе днем проходили выборы директора гимназии. Татьяне Владимировне Соколовой вновь доверили руководить учебным заведением. Настроение у всех было приподнятым, ведь учеба давно в Никополе проходит "на удаленке", а тут был повод собраться.

Когда начальство уехало, директор очень благодарила своих коллег, те поздравляли ее. Такое впечатление, что женщина попрощалась со всеми.

"В последний месяц у нас сильные обстрелы, а в этот день так все гудело, у нас хата подпрыгивала. Вечером они ударили по тому району, где жила наша Тамара Владимировна. Уже в 21:25 мне позвонила знакомая и сказала: "Вашего директора, наверное, уже нет. Там от дома ничего не осталось. Ходят люди и кричат: "Тамара, Тамара!" – но никто не отзывается". Я сразу не поверила даже. Мы всю ночь надеялись, что ее найдут живой. А утром уже стало известно, что она погибла", – описывает OBOZ.UA события той ночи учительница младших классов гимназии №25 Наталья Коваленко.

Похоронили Тамару Соколову 17 января в Никополе. Попрощаться с ней пришло много жителей города, среди них были ее ученики. В гимназии говорят, что дети очень ее любили. Она преподавала сложный предмет – физику. Но рассказывала так, что дети все понимали и хорошо усваивали.

А перед войной она была классным руководителем спортивного класса, у нее учились футболисты. Так ребята разве что на руках ее не носили, так тепло к ней относились.

Преподавала физику и писала стихи

В эту гимназию Тамара Соколова пришла в далеком 1993-м году еще молодой учительницей.

"Я старше ее и хорошо помню, как она начинала свою деятельность. Она очень отзывчивая, любой сотрудник мог подойти к ней и поделиться своими проблемами. Она всегда поможет, поддержит, решит проблему", – говорит Коваленко.

Тамара Владимировна была очень творческим человеком. Ни одно мероприятие в школе не обходилось без ее песен. Еще она писала стихи.

На многих фото на своих страничках в соцсетях она улыбается, обнимается с подругами. В 2017 году она с коллегами побывала в Киеве, ходила на экскурсию в Межигорье. Организовал им такую прогулку ее бывший ученик Михаил. Тамара Владимировна была счастлива.

Родилась она в Забайкалье, на севере нынешней России, тогда СССР, в многодетной семье. Сестру и брата потом учительница уговорила переехать в Никополь, в Украину. А брат остался там, он служил на флоте.

До 2014 года Тамара Соколова навещала свою малую родину, пгт Баляга. А после начала войны уже туда не ездила.

У нее остался 28-летний сын, летом он женился. Однако внуков женщина так и не дождалась. Сестра сейчас находится на западе Украины, приехать в Никополь она не смогла, опасаясь обстрелов. Сама Тамара Владимировна тоже боялась российских обстрелов. В начала полномасштабного вторжения она уезжала в Полтавскую область, но потом вернулась, потому что нужно было работать. Но она всегда переживала, когда выли сирены и раздавались взрывы. На этот раз российский снаряд прилетел в ее комнату.

В некоторых соцсетях показывают табличку с надписью: "Я всегда буду рядом! Тома". Люди считают, что якобы учительница написала эти слова будучи еще живой под завалами.

На самом деле, это вряд ли возможно. Тамара Владимировна не отзывалась на крики соседей после взрыва, скорее всего она погибла сразу. А табличку с запиской на улицу выкинуло взрывной волной. Когда-то кому-то она адресовала эти слова. Но людям хочется верить, что женщина еще была жива и пыталась передать сыну свои последние слова.