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В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

Марина Петик
War
4 минуты
48
В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

В Никополе Днепропетровской области попрощались с 54-летней директором гимназии №25 Тамарой Соколовой. Учительница погибла вечером 15 января в своем доме, куда россияне попали снарядом. Спасатели несколько часов откапывали ее тело из-под завалов.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Вашего директора больше нет"

В тот день, 15 января, россияне очень сильно обстреливали Никополь. Хотя в школе днем проходили выборы директора гимназии. Татьяне Владимировне Соколовой вновь доверили руководить учебным заведением. Настроение у всех было приподнятым, ведь учеба давно в Никополе проходит "на удаленке", а тут был повод собраться.

Когда начальство уехало, директор очень благодарила своих коллег, те поздравляли ее. Такое впечатление, что женщина попрощалась со всеми.

В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

"В последний месяц у нас сильные обстрелы, а в этот день так все гудело, у нас хата подпрыгивала. Вечером они ударили по тому району, где жила наша Тамара Владимировна. Уже в 21:25 мне позвонила знакомая и сказала: "Вашего директора, наверное, уже нет. Там от дома ничего не осталось. Ходят люди и кричат: "Тамара, Тамара!" – но никто не отзывается". Я сразу не поверила даже. Мы всю ночь надеялись, что ее найдут живой. А утром уже стало известно, что она погибла", – описывает OBOZ.UA события той ночи учительница младших классов гимназии №25 Наталья Коваленко.

Похоронили Тамару Соколову 17 января в Никополе. Попрощаться с ней пришло много жителей города, среди них были ее ученики. В гимназии говорят, что дети очень ее любили. Она преподавала сложный предмет – физику. Но рассказывала так, что дети все понимали и хорошо усваивали.

А перед войной она была классным руководителем спортивного класса, у нее учились футболисты. Так ребята разве что на руках ее не носили, так тепло к ней относились.

В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице
В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

Преподавала физику и писала стихи

В эту гимназию Тамара Соколова пришла в далеком 1993-м году еще молодой учительницей.

"Я старше ее и хорошо помню, как она начинала свою деятельность. Она очень отзывчивая, любой сотрудник мог подойти к ней и поделиться своими проблемами. Она всегда поможет, поддержит, решит проблему", – говорит Коваленко.

Тамара Владимировна была очень творческим человеком. Ни одно мероприятие в школе не обходилось без ее песен. Еще она писала стихи.

В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

На многих фото на своих страничках в соцсетях она улыбается, обнимается с подругами. В 2017 году она с коллегами побывала в Киеве, ходила на экскурсию в Межигорье. Организовал им такую прогулку ее бывший ученик Михаил. Тамара Владимировна была счастлива.

Родилась она в Забайкалье, на севере нынешней России, тогда СССР, в многодетной семье. Сестру и брата потом учительница уговорила переехать в Никополь, в Украину. А брат остался там, он служил на флоте.

До 2014 года Тамара Соколова навещала свою малую родину, пгт Баляга. А после начала войны уже туда не ездила.

В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

У нее остался 28-летний сын, летом он женился. Однако внуков женщина так и не дождалась. Сестра сейчас находится на западе Украины, приехать в Никополь она не смогла, опасаясь обстрелов. Сама Тамара Владимировна тоже боялась российских обстрелов. В начала полномасштабного вторжения она уезжала в Полтавскую область, но потом вернулась, потому что нужно было работать. Но она всегда переживала, когда выли сирены и раздавались взрывы. На этот раз российский снаряд прилетел в ее комнату.

В некоторых соцсетях показывают табличку с надписью: "Я всегда буду рядом! Тома". Люди считают, что якобы учительница написала эти слова будучи еще живой под завалами.

В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице
В Никополе российский снаряд убил директора гимназии: что известно о погибшей учительнице

На самом деле, это вряд ли возможно. Тамара Владимировна не отзывалась на крики соседей после взрыва, скорее всего она погибла сразу. А табличку с запиской на улицу выкинуло взрывной волной. Когда-то кому-то она адресовала эти слова. Но людям хочется верить, что женщина еще была жива и пыталась передать сыну свои последние слова.