В Нижегородской области России атакована подстанция: уничтожены трансформаторы. Видео

В ночь на 14 октября в Нижегородской области России беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате удара повреждена подстанция "Арзамасская-500".

Об инциденте сообщает Telegram-канал "Supernova+". По имеющейся информации, атака продолжалась около часа.

Атака произошла между 02:00 и 03:00 ночи. В это время в воздушный прострел района вошло 6 беспилотников, которые атаковали подстанцию "Арзамасская-500" В результате взрывов полностью уничтожены два трансформатора.

На опубликованных в сети видео видно зарево над подстанцией.

Напомним, в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на нефтебазу в Феодосии вспыхнул пожар. Огонь охватил 11 топливных резервуаров. Атака беспилотников привела к серьезным повреждениям нефтебазы. Поражено 11 резервуаров. Из-за взрывов и возгорания возник масштабный пожар. Уцелели 6 резервуаров, однако их количество может уменьшиться, ведь пожар не ликвидировали.

Также в ночь на понедельник, 13 октября, беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили нефтяной терминал на территории оккупированного Крыма. Кроме того, был выведен из строя ряд электроподстанций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!